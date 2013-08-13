"تصوير شبكية العين".. أحدث وسيلة لتوقع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من الجامعة الوطنية بسنغافورا، عن معلومات جديدة ومثيرة، بشأن مرض السكتة الدماغية، أحد أخطر الأمراض على الإطلاق، ورابع أكثر الأمراض المؤدية للوفاة، ويحتل المركز الأول بين جميع الأمراض فى إحداث الإعاقة والعجز.

وأشار الباحثون إلى أن تصوير شبكية العين يعد هو أحدث وأسهل وسيلة للكشف عن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بين مرضى ارتفاع ضغط الدم المزمن، والذى يبلغ عددهم حوالى مليار شخص حول العالم، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية وخاصة أن هذه الطريقة زهيدة للغاية وقادرة على تقييم المرضى وتوقع مخاطر السكتة دون أن تخترق أنسجة الجسم.

ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج تجعل من العين نافذة لتوقع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث توفر الشبكية المعلومات الكافية عن حالة الأوعية الدموية الخاصة بالمخ، وتحديد ما إذا كان المريض معرضا لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية أم لا، حيث يتسبب ارتفاع ضغط الدم فى حدوث اعتلال بالشبكية، وعلى حسب درجة الضرر سواء كان طفيفا أو متوسطا أو شديدا، سيكون بمقدور الأطباء تحديد فئة المرضى المعرضة لهذا المرض القاتل، وشملت الدراسة 2907 شخصاً من المصابين بارتفاع ضغط الدم، واستمرت الأبحاث لمدة 13عاما.

وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من اعتلال طفيف فى شبكية العين ارتفع خطر بالسكتة الدماغية بنسبة 35%، بينما ارتفعت النسبة بشكل مخيف لتصل إلى 137% بين الأشخاص الذين يعانون من اعتلال متوسط أو شديد فى شبكية العين والناجم عن ارتفاع ضغط الدم.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية الشهيرة "Hypertension"، التى تصدرها الجمعية الامريكية للقلب، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى الثانى عشر من شهر أغسطس الجارى.