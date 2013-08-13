"تمرد الصيادلة" تنظم مؤتمر لتدشين الحملة رسميا

كتب : ميشيل عبدالله الثلاثاء 13-08-2013 17:58

قال الدكتور علي عبدالله، المنسق العام لحملة "تمرد الصيادلة"، إن الحملة ستعقد مؤتمر تنسيقي، يوم السبت المقبل، بالمقر الرئيسي لحملة تمرد، من أجل إعلان تدشين الحملة رسميا، وانطلاقها في جميع المحافظات.

وأضاف علي أن المؤتمر سيناقش فعاليات الحملة على مستوى المحافظات، ويتناول رؤية الحملة في بعض المطالب المهنية للصيادلة، كما يطرح ملاحظاته على الجمعية العمومية للصيادلة، المقرر عقدها خلال الشهر الجاري.

وعلى صعيد متصل، واصلت الحركة جمع التوقيعات من أعضاء النقابة، للمطالبة بسحب الثقة من مجلس النقابة الحالي، الذي تستحوذ عليه جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن فشل مجلس النقابة في تحقيق طموحات الصيادلة.