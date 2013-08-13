القبض على خليجي ادعى أنه "خطابة" بالشارقة

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من القبض على خليجي الجنسية بتهمة النصب والاحتيال عن طريق البلاك بيري بعد ادعائه زورا بأنه امرأة وتعمل كخطابة محترفة وتدير عملا في هذا المجال على خلاف الحقيقة مغررا بضحاياه بعد نشره اعلانا يخاطب به الراغبات بالزواج من النساء عن امكانية حصولهن على عريس لهن وبسرية تامة.

وبناء على بلاغ ورد لأجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من احدى الضحايا بأنها تعرضت للنصب والاحتيال من شخص مجهول بعد قيامها بإضافة امرأة تدعى "ام منصور" في قائمة "البلاك بيري" الخاص بها وتعمل كخطابة ..تم تشكيل فريق امني من اجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة لكشف ملابسات الواقعة.

وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن الفريق المكلف من تحديد هوية الخطابة والتي تبين بأنها رجل وليست امرأة ..وعليه تم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة وتحديد مكان تواجد المتهم والقبض عليه ..وبمواجهته بالتهمة الموجهة اليه اقر بها كاشفا الطرق والحيل التي كان يستخدمها للإيقاع بضحاياه .

وبناء على اعترافاته تم توقيفه وإحالته الى النيابة العامة في امارة الشارقة.



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