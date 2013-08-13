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وقفة احتجاجية أمام حى العجمى بالإسكندرية

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وقفة احتجاجية أمام حى العجمى بالإسكندرية وقفة احتجاجية أمام حى العجمى بالإسكندرية
الإسكندرية – أميرة عوض:
الثلاثاء , 13 أغسطس 2013 17:33

تنظم القوى السياسية بالإسكندرية غدًا الأربعاء وقفة احتجاجية أمام حى العجمى بغرب الإسكندرية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا, للمطالبة بإقالة رئيس شركة الصرف الصحى, لتوغل مياه الصرف داخل المنازل.

ومن بين القوى السياسية المنظمة للاحتجاج, حملة مصريين ضد الفساد وحركة تغير بالإسكندرية
> وحزب المصرى الاشتراكى وحركة علمانيون, والتيار الليبرالى المصري.
> وطالب إيهاب القسطاوى المتحدث الإعلامى لحركة تغيير بالإسكندرية - إقالة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى نتيجة إهماله الجسيم مما تسبب فى اجتياح مياه الصرف الصحى  لمنازل المواطنين وامتداد المشكلة من العجمى إلى المندرة, كذلك نطالب بإقالة بعض رؤساء الأحياء المقصرين فى أداء عملهم مثل رئيس حى العجمى.

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