"تمرد" توافق على "المهدي" وترفض نادية عبده

الإسكندرية - أميرة عوض الثلاثاء , 13 أغسطس 2013 17:47

أعلن خالد القاضي عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد بمحافظات الوجه البحري(الإسكندرية- مطروح- البحيرة) عن تنظيم وقفة احتجاجية غداً الأربعاء أمام مبنى محافظة البحيرة احتجاجاً على تعيين"نادية عبده" القيادية السابقة بالحزب الوطني المنحل، نائبة للمحافظ، معلناً أن الوقفة ستكون من أجل منعها دخول المكتب، لرفض حملة تمرد رجوع فلول الحزب الوطني إلى الحكم، بعد تصحيح مسار ثورة 25 يناير.

وفيما يخص تعيين اللواء طارق المهدي محافظاً للإسكندرية، أعلنت حركة تمرد عدم اعتراضها على تعيينه، على الرغم أنه ذو خلفية عسكرية، لكنه كان لديه العديد من الإنجازات في محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد، مشيراً إلى أن القوى السياسية ستعقد جلسة معه بعد استلام مهامه داخل مبنى المجلس المحلي، لمناقشته في أهم ملفات المحافظة، والاطلاع على أرائه الشخصية.

> وأكد أن حركة تمرد كانت قد أعترضت أمس على تولي "محمود نظيم" منصب محافظ الإسكندرية، حيث أنه من رجال الحزب الوطني، وقد رشحت أربعة أسماء (أبو العز الحريري- عبد الرحمن الجوهري- محمد عبد المنعم- أحمد الحكيم) من خلال بيان رسمي، إلا أنها قد اختارت"المهدي"، مطالباً أن يكون المحافظ الجديد قادراً على تلبية احتياجات الشعب السكندري خلال الفترة الانتقالية، حتى يتم المطالبة بتعيين المحافظين من خلال الانتخابات، منوهاً رفض"تمرد" عودة القيادات الإخوانية وفلول الحزب الوطني المنحل، إلى زمام أمور الدولة.

> وكان اللواء طارق المهدي قد أدى اليمين الدستورية ظهر اليوم الثلاثاء أمام المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، محافظاً للإسكندرية.