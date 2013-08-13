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نجم هوليود غارسيا بيرنال يزور لاجئين سوريين في الأردن

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نجم هوليود غارسيا بيرنال يزور لاجئين سوريين في الأردن نجم هوليود غارسيا بيرنال يزور لاجئين سوريين في الأردن

كتب : ا ف ب منذ 20 دقيقة

زار نجم هوليود الممثل المكسيكي غايل غارسيا بيرنال، اليوم، لاجئين سوريين في الأردن ودعا المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عاجل للنزاع السوري الذي أوقع أكثر من مئة ألف قتيل منذ 2011 بحسب الأمم المتحدة.

ونقل بيان صادر عن منظمة اوكسفام للمساعدات الدولية عن بيرنال الذي زار عائلات سورية لاجئة تقيم في ضواحي العاصمة الأردنية عمان برفقة وفد من اوكسفام "الذين قابلتهم يريدون العيش بسلام، يريدون العودة إلى ديارهم ليبدأوا في إعادة بناء حياتهم".

وأضاف "آن الأوان أن نكف عن الكلام ونساعد هؤلاء الناس الذين يحلمون فقط بأن يستطيعوا العودة إلى ديارهم". وتابع "في غضون أيام سيصل عدد اللاجئين السوريين إلى مليوني لاجئ. قابلت بعضهم اليوم في الأردن مع أوكسفام حيث يكافحون للعيش بكرامة بالموارد الضئيلة المتاحة لهم".

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