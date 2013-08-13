للمرة الأولى.. مجلس إدارة لمهرجان القاهرة السينمائي وسمير فريد رئيسا

كتب : رويترز منذ 17 دقيقة

قال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم، إن وزير الثقافة المصري محمد صابر عرب أصدر قرارا بتشكيل مجلس لإدارته للمرة الأولى في تاريخه ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون المؤسسات السينمائية الحكومية والأهلية وسبعة مخرجين.

وتولى رئاسة المهرجان الناقد السينمائي البارز سمير فريد الذي أصدر على مدى 47 عاما نحو 47 كتابا عن السينما المصرية والعربية والأجنبية وكرمه مهرجان كان عام 2007 كما كرمه العام الماضي مهرجان أوسيان سيني فان في نيودلهي بمنحه (جائزة إنجاز العمر في الكتابة عن السينما).

ويضم مجلس إدارة المهرجان ممثلين لكل من غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية وجمعية نقاد السينما والمركز القومي للسينما والمعهد العالي للسينما وصندوق التنمية الثقافية، إضافة إلى سبعة مخرجين هم يسري نصرالله وأحمد ماهر وسعد هنداوي وأحمد عبدالله وتهاني راشد وهالة جلال وماجي مرجان.

وقال فريد إن أعضاء المجلس السبعة "جميعا دماء جديدة تعمل في المهرجان لأول مرة ومعروفون جيدا على الصعيدين العربي والدولي ولهم خبرات في التعامل أو العمل مع المهرجانات الدولية" مفسرا سبب عدم وجود ممثلين من نجوم السينما في مجلس الإدارة بالقول "إن النجوم هم أعمدة صناعة السينما والمهرجانات ولكن ليس مكانهم في الإدارة".