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عباس يعيد تكليف "الحمد الله" بتشكيل الحكومة

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عباس يعيد تكليف "الحمد الله" بتشكيل الحكومة عباس يعيد تكليف "الحمد الله" بتشكيل الحكومة

كتب : الأناضول منذ 45 دقيقة

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، رئيس الوزراء المستقيل رامي الحمد الله بتشكيل الفلسطينية الجديدة، وحسب الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردنية، في تصريح مقتضب نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، فإن المدة القانونية لإعادة تشكيل الحكومة هي خمسة أسابيع.

وكان الحمد الله قدم استقالته للرئيس عباس في يونيو الماضي بعد مرور 18 يومًا على تشكيل حكومته، خلفًا لحكومة سلام فياض الذي استقال من منصبه منتصف أبريل الماضي، وحملت الحكومة التي شكلها الحمد الله آنذاك الرقم 15 في عهد السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 1993.

ويأتي الإعلان عن تكليف الحمد الله قبل يوم واحد من اليوم المقرر لإتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، والعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة وتحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية.

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