"الطب البيطري" بالإسماعيلية تستأنف حملات مكافحة الكلاب الضالة

كتب : إنجي هيبة منذ 17 دقيقة

أعلن الدكتور صالح عبد اللطيف الخباز، وكيل وزارة الطب البيطري بالإسماعيلية، أن المديرية تقوم حالياً بتنظيم حملة مكثفة لمكافحة الكلاب الضالة، على مدار شهر أغسطس الجاري، باستخدام سم الأستركينين وطلق الخرطوش.

ويشمل البرنامج التنفيذي لخطة المديرية، تنفيذ الحملة بنطاق مدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 4 إلى 29 أغسطس، وفي مركز الإسماعيلية من 4 إلى 18 أغسطس، وفي أبو صوير من 7 إلى 31 أغسطس، وفي مركز فايد من 4 إلى 28 أغسطس، وفي مركز القنطرة شرق من 4 إلى 25 أغسطس، وفي القنطرة غرب من 4 إلى 29 أغسطس، وفي التل الكبير من 4 إلى 29 أغسطس، وفي القصاصين من 4 إلى 31 أغسطس.

ويهيب مدير عام الطب البيطري، بالمواطنين، التعاون مع الحملات، حتى يتسنى تحقيق المستهدف منها.