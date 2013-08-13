العربية لحقوق الإنسان تدين تدنيس المقدسات الإسلامية واقتحام المسجد الأقصى

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها قيام متطرفين يهود اقتحام باحة المسجد الأقصى وتدنيس المقدسات الإسلامية، واستباحة المقدسات الدينية ، والتي تأتي فى وقت تكرس فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائمها الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، لاستكمال مخططات فرض الأمر الواقع، وفي إطار مخططاتها الإجرامية لقضم مزيد من الأراضي الفلسطينية وفصل القدس العربية المحتلة عن الضفة الغربية وتواصل وتيرة إجراءات تهويد القدس العربية.

وطالبت المنظمة – فى بيان لها اليوم الثلاثاء – الحكومات العربية بتوجيه طلب عاجل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للنظر في الجرائم الإسرائيلية، واتخاذ التدابير العاجلة والفعالة لوقفها فوراً.

كما دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للتحرك بشكل عاجل للنظر في استمرار الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب الإسرائيلية على قاعدة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بقواعد معاملة المدنيين والأعيان المدنية وقت الحرب وتحت الاحتلال.

كما طالبت المنظمة ، منظمة اليونسكو بالنظر فوراً في هذه الانتهاكات للمقدسات الدينية والأعيان الثقافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإصدار القرارات الضرورية لإدانة هذه الانتهاكات.

ورأت المنظمة أن الدفع الأمريكي باستئناف المفاوضات غير المؤطرة موضوعياً وغير المؤسسة على ضمان حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف بين الاحتلال الإسرائيلي وسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني إنما يوفر الغطاء لاستمرار الجرائم الإسرائيلية.

أ ش أ