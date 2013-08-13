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منصور يؤكد للبشير وقوف مصر إلى جانب السودان في محنة الفيضان

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منصور يؤكد للبشير وقوف مصر إلى جانب السودان في محنة الفيضان منصور يؤكد للبشير وقوف مصر إلى جانب السودان في محنة الفيضان

الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور

أجرى رئيس الجمهورية المؤقت المستشارعدلي منصور اتصالاً هاتفياً اليوم بالرئيس السوداني عمر البشير، أعرب فيه عن وقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في محنة الفيضان التي تواجهها البلاد.
> وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عدلي منصور أكد في اتصاله عن عُمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وعن دعم القاهرة لجهود الإغاثة في السودان.

وصرح المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني بانه من المُقرر أن تصل طائرات حربية مصرية إلى السودان حاملة مساعدات عاجلة، كما سيقوم مسئولون مصريون بزيارة الخرطوم قريباً.

أ ش أ

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