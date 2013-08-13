الشعلة السعودي يقدم ستة لاعبين جدد

عقد نادي الشعلة السعودي مؤتمرا صحفيا لتقديم ستة لاعبين دفعة واحدة عقب إنهاء إجراءات الحصول على خدماتهم.

وأعلن الشعلة عن إتمام التعاقد مع ماجد المرحوم، وليد الجيزاني، أحمد مفلح، أحمد كعبي، أحمد الخير وفهد المبارك.

وحرص اللاعبون في المؤتمر الذي عقد في صالة النادي الرئيسية على التعبير عن سعادتهم بالانضمام رسميا لصفوف الفريق السعودي.

وأشار اللاعبون في كلمتهم إلى سعيهم للظهور بمستوى مشرف ومواصلة ما قدمه الفريق في الموسم الماضي، خاصة وأن الشعلة مقبل على مشاركة خليجية ستسجل في تاريخ النادي.

ووجه المنضمون حديثا شكرهم لإدارة النادي على إتمام التعاقد دون مشاكل أو أي عقبات مما يجعل ذهنهم صافي للإبداع داخل الملعب.