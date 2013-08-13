أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الشعلة السعودي يقدم ستة لاعبين جدد

Google+ Print
الشعلة السعودي يقدم ستة لاعبين جدد الشعلة السعودي يقدم ستة لاعبين جدد

عقد نادي الشعلة السعودي مؤتمرا صحفيا لتقديم ستة لاعبين دفعة واحدة عقب إنهاء إجراءات الحصول على خدماتهم.

وأعلن الشعلة عن إتمام التعاقد مع ماجد المرحوم، وليد الجيزاني، أحمد مفلح، أحمد كعبي، أحمد الخير وفهد المبارك.

وحرص اللاعبون في المؤتمر الذي عقد في صالة النادي الرئيسية على التعبير عن سعادتهم بالانضمام رسميا لصفوف الفريق السعودي.

وأشار اللاعبون في كلمتهم إلى سعيهم للظهور بمستوى مشرف ومواصلة ما قدمه الفريق في الموسم الماضي، خاصة وأن الشعلة مقبل على مشاركة خليجية ستسجل في تاريخ النادي.

ووجه المنضمون حديثا شكرهم لإدارة النادي على إتمام التعاقد دون مشاكل أو أي عقبات مما يجعل ذهنهم صافي للإبداع داخل الملعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع