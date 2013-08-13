مدير أمن القليوبية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة بالمحافظة

اعتمد اللواء محمود يسرى، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بمديرية أمن القليوبية شملت الحركة 194 ضابطا على مستوى المديرية.

وأكد يسرى، أن الحركة تضمن الدفع بعدد من الشباب بإدارات البحث الجنائى لتجديد الدماء، فضلاً عن إجراء تغيرات جوهرية بعدد من إدارات البحث وفقاً لضوابط وقواعد صارمة الفيصل فيها هو الكفاءة والخبرة.

وشملت الحركة تغيرات واسعة فى رؤساء المباحث وقيادات المديرية، حيث تولى الرائد هانى أبو سريع "رئاسة مباحث القناطر الخيرية" والرائد وائل محمد شوقى "مباحث مركز الخانكة" والرائد شريف محمد نبيل "رئاسة مباحث قسم الخانكة" والرائد محمد سعيد مرسى "رئاسة مباحث قسم بنها" والرائد أحمد فاروق "رئاسة مباحث قسم قليوب" والرائد شريف عبد الفتاح حسام "رئاسة مباحث الخصوص" والنقيب محمد رضا الشاذلى "رئاسة مباحث مركز كفر شكر" والنقيب أحمد سامى خضير "رئاسة مباحث مركز طوخ" والنقيب محمد السيد سرحان "رئاسة مباحث مركز شبين القناطر" والنقيب أمير الكومى "رئاسة مباحث قها".

وفى منصب المأمور تم نقل كل من العميد بلال لبيب "لمركز قليوب" والعميد فتحى عفيفى "لمركز الخانكة" والعميد ممدوح عبد اللطيف "لقسم أول شبرا الخيمة" والعقيد عادل سلامة "لمركز بنها" والعميد هانى الهامى "لقسم ثان شبرا الخيمة" والعميد عمر أبو زيد "القناطر الخيرية" والعميد إيهاب محمد هاشم "مأموراً لقسم قليوب" والمقدم محمد سلامة "مأمورا لمركز قها" والعقيد مجدى عثمان راشد "مأمورا قسم بنها".

كما شهدت المديرية عدة تنقلات، حيث تم نقل العميد أشرف خليفة من "قسم المرتبات إلى قسم الترحيلات" ونقل العقيد نبيل عدلى من "إدارة المرور" إلى "قسم المركبات" ونقل العميد سامى عبد الله من "قسم قها" مديراً لإدارة تأمين المستشفيات وتعيين المقدم عبد الحميد زهير "وكيل إدارة العلاقات العامة بالمديرية" ونقل العقيد سيد الحمراوى من "نادى الشرطة ببنها مديرا لإدارة الشئون القانونية والمتابعة" ونقل العقيد أشرف سعيد من "مركز كفر شكر" إلى "لإدارة المرور" واللواء فوزى عبد ربه "لقسم التوريدات والمخازن" واللواء سيد مشرف "مديرا لإدارة الطرق التامين" والمنافذ وترقية اللواء على عبد المقصود "مديرا لإدارة الحماية المدنية" والعقيد جلال عزيز "رئيس قسم المعلومات الجنائية" والنقيب عادل فكرى من "مباحث المرور لوكيل قسم المباحث الجنائية لجرائم المال" والمقدم عبد الله جلال "وكيل البحث الجنائى بالخصوص" والعقيد حازم الديب "رئيس مباحث الأموال العامة" والمقدم أحمد الخولى "وكيل البحث الجنائى بشبرا الخيمة" والرائد مصطفى الغواص "رئيس مباحث المرور".