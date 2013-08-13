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تأجيل الدراسة بالجامعات السودانية لمدة أسبوعين بسبب السيول

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تأجيل الدراسة بالجامعات السودانية لمدة أسبوعين بسبب السيول تأجيل الدراسة بالجامعات السودانية لمدة أسبوعين بسبب السيول

قررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى السودانية، تأجيل الدراسة بالجامعات لمدة أسبوعين حتى يتمكن كل العاملين بالوزارة من المساهمة فى دعم المتضررين جراء السيول والأمطار التى اجتاحت البلاد، وإعادة الطمأنينة لهم.

وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمى البروفيسور خميس كجو كندة، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، إن وزارته قررت أيضا بالتنسيق مع نقابة العاملين بالتعليم العالى، خصم راتب يوم كمساهمة لتخفيف آثار السيول والأمطار عن المتضررين فضلا عن تقديم الدراسات والمقترحات التى تعين متخذى القرار لتخطى هذه الآثار مستقبلا.

وأكد كندة، وقوف كل قطاعات الوزارة المختلفة جنبا إلى جنب مع المتضررين للتخفيف من آثار السيول والأمطار.

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