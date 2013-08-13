دراسة: أصحاب الشعر الأحمر أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا

تقدم دراسة فنلندية- أمريكية بشرى سارة للرجال أصحاب الشعر الأحمر بربطها ما بين هذا اللون وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وقال باحثون من المعهد الوطنى للصحة فى هلسنكى والمعهد الوطنى للسرطان فى ماريلاند بالولايات المتحدة إن الرجال المولودين بشعر أحمر تقل لديهم فرص الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة تصل إلى 54 بالمائة مقارنة بالرجال المولودين بشعر أشقر أو بنى أو أسود.

وأشار الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن هذا التأثير القوى للون الشعر الأحمر على خطر الإصابة بالسرطان غير واضح المعالم، غير أنهم يعتقدون أن هذا الأمر متعلق بأن الأسلوب الذى تفرض فيه الجينات درجة لون الشعر قد يؤثر أيضا على نمو خلايا سرطانية فى الجسم.

وقد أشارت دراسات سابقة إلى التأثير السيئ للشعر الأحمر على الصحة مثل الشعور بدرجة أكبر من الألم ومخاطر الإصابة بسرطان الجلد، غير أن القائمين على هذه الدراسة الجديدة أرادوا رؤية ما إذا كانت بعض العوامل الجينية تؤثر أيضا على فرص إصابة الرجال بسرطان البروستاتا.

وفحص الباحثون بيانات 20 ألف رجل تتراوح أعمارهم ما بين 50 و69 عاما تطوعوا للمشاركة فى دراسة صحية طويلة الأجل فى نهاية الثمانينات، ومن بين البيانات التى جمعت عنهم تلك الخاصة باللون الطبيعى لشعرهم عندما كانوا فى شبابهم.

ووجد الباحثون أن ألفا و982 من هؤلاء المتطوعين أصيبوا بعد ذلك بسرطان البروستاتا، 1 بالمائة منهم فقط من أصحاب الشعر الأحمر، مقارنة بأكثر من 40 بالمائة من أصحاب الشعر البنى الفاتح.

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