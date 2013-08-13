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كبسولات شاى خالية من الكافين لمكافحة الأمراض السرطانية

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كبسولات شاى خالية من الكافين لمكافحة الأمراض السرطانية كبسولات شاى خالية من الكافين لمكافحة الأمراض السرطانية

تناول كوب من الشاى الأخضر هو سلوك يتبعه الصينيون فى حياتهم اليومية، إذ يرون أن الشاى الأخضر دواء يساعدهم فى الحفاظ على صحتهم.

ذكر موقع "Deutsche welle" أن الشاى الأخضر يحتوى على مادة الكاتيشين، وهى مادة مضادة للأكسدة، ويعتقد أنها تقى من الإصابة بأمراض عديدة كأورام السرطان، وهو ما يسعى الباحثون الألمان للتأكد منه.

وبالرغم من الدور الفعال لمادة الكاتيشين فى الشاى الأخضر، إلا أنه يحتوى على مادة الكوفين المنشطة، ما دفع الأطباء الألمان إلى تطوير كبسولات من الشاى الأخضر خالية من الكوفين، حسبما تؤكد الطبيبة "يوليا شتينغل" من المركز الاتحادى لصناعة الأدوية والمواد الطبية.

وترى يوليا أن الشاى الأخضر لا يمكن أن يصبح دواء لمعالجة السرطان وتستطرد قائلة "تتكون أمراض السرطان عبر مراحل طويلة المدى ما يعنى أمكانية الحد من تطوره عبر أساليب وقائية من بينها تركيبة الشاى الأخضر"، وهو ما يراه الطبيب توماس، مؤكدا أن المفعول الوقائى للشاى الأخضر لا يقتصر على سرطان القولون فحسب، بل من شأنه الوقاية من أنواع أخرى من الأورام السرطانية.

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مصر 365