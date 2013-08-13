النَّجمات يعتمدن الستايل الرجاليّ الأنيق

شاهدنا أجمل إطلالات النَّجمات في الستايل الرجاليّ الأنيق منذ بداية العام الماضي، حيث انتشر هذا الاتجاه وسرعان ما كان من أبرز الاتجاهات في ذلك الوقت، ولا يبدو أنَّه سيختفي قريبًا، إذ تكرر ظهوره في الفترة الأخيرة بين عدد من أبرز النَّجمات.

تحرص كل أنثى على أن تضيف لمسة أنثويَّة أنيقة لإطلالتها سواءً بحذاء ذو كعب عالٍ أو بحقيبة برَّاقة جميلة، فمثلاً قامت الممثِّلة Mila Kunis بتنسيق بدلتها الرسميَّة الرَّائعة ذات اللون الكحلي الدَّاكن مع حذاء برتقاليّ مشرق، فحصلت على طلّة متناسقة وجذَّابة، أمَّا Kate Hudson فقد اختارت اللون الليلكي الأنيق لبدلتها الرسميَّة الجذَّابة.

كما يمكن القول أنَّ هذا الستايل هو المفضَّل لدى Victoria Beckham، حيث شاهدناها متألِّقة به في عدَّة إطلالات في السَّابق، وغالبًا ما كانت تختار اللونين الأبيض والأسود له مثلما فعلت Rita Ora وHeidi Klum.

ولا ينحصر هذا الستايل الأنيق على البدل فقط إنَّما يمتد إلى الفساتين والتنانير كذلك، وإطلالة النَّجمة Julianne Hough هي أكبر دليل على ذلك.

شاهدي إطلالات النَّجمات بالستايل الرجاليّ الجميل، واستوحي منها طرقًا مختلفة لارتدائه.