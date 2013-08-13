تعرّفي الى مجموعة "رامي العلي" الجديدة

كشف المصمم السوري رامي العلي النقاب عن تشكيلته الجديدة لموسم خريف وشتاء 2013/2014، وهي تشكيلة مستوحاة من أعمال الرسام العالمي غوستاف كليمت. ابتكر رامي العلي تناغماً غنياً بين الألوان التي مزجها بسلاسةٍ على أرضيةٍ ذهبيةٍ وفضيةٍ وبلاتينية. وأضفت درجات الأرجواني والوردي والشمبانيا لمسةً ناعمة مع حضورٍ فخمٍ للبنفسجي الداكن والأسود. أما الأقمشة فعزّرت الروح الباذخة للمجموعة مع مزيجٍ من الدانتيل الناعم والحرير الشفاف والشيفون والأورغانزا الذين كسروا من حدّة الأنسجة المعدنية.

القصّات ركزت على الخصر المحدّد والتنانير المنفوشة المثلثية الشكل وهي قصّات تجسد المُثُل الأنثوية الحاضرة في روائع كليمت. وتظهر في المجموعة الخطوط الطويلة المسترسلة مع قصّات نظيفة وأنيقة عند الصدر تحتفي بالشكل الأنثوي الراقي. كما نرى مزيجاً بين فساتين الخمسينات المحافظة ذات الأكمام والتنانير الطويلة والفساتين الجريئة ذات الأقمشة الشفافة والقصّات العميقة عند الصدر. ولإبراز الأشكال الهندسية الأيقونية التي ميّزت أعمال كليمت استعان العلي بالتطريز الدقيق والزخارف المتقنة.