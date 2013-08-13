إبراهيم حماد.. محافظ أسيوط "الجديد القديم"

كتب : سعاد أحمد منذ 28 دقيقة

أدى اللواء إبراهيم حماد، اليوم، اليمين الدستورية بمقر قصر "الاتحادية" كمحافظ جديد لأسيوط، وهي المرة الثانية التي يتولى فيها المنصب حيث سبق وعين محافظًا في 16 أبريل 2011 عقب ثورة يناير.

ولد حماد في 27 يناير1951، بمحافظة القاهرة، وحصل على ليسانس الحقوق في جامعة عين شمس 1973، ودبلوم العلوم الشرطية من كلية الشرطة عام 1973، وحاصل على الدورات التخصصية في أعمال البحث الجنائي والأمن العام.

تولى قبل ذلك، منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، ومساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، ومساعد وزير الداخلية لمنطقتي شمال ووسط الصعيد، ومساعد وزير الداخلية لقطاع التخطيط والمتابعة، ومساعد وزير الداخلية لمنطقتي غرب ووسط الدلتا، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، ثم محافظا لأسيوط في 16 أبريل2011.