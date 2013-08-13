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"ماسبيرو" يمنح لينك البث مجانا للفضائيات المصرية والعربية وقت فض اعتصام "رابعة"

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"ماسبيرو" يمنح لينك البث مجانا للفضائيات المصرية والعربية وقت فض اعتصام "رابعة" "ماسبيرو" يمنح لينك البث مجانا للفضائيات المصرية والعربية وقت فض اعتصام "رابعة"

كتب : انتصار حسني منذ 13 دقيقة

كشف مصدر مسؤول من قطاع الأخبار بماسبيرو، عن أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي تعليمات بخصوص تغطية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة على الهواء مباشرة، وذلك مع إعلان وزارة الداخلية المكلفة بتنفيذ العملية عن اقتراب وقت فض الاعتصام. وأكد المصدر أن القطاع جاهز بكل قوته البشرية والفنية لنقل الحدث على الهواء مباشرة؛ وذلك لعدم إعطاء الفرصة لقنوات الجزيرة وغيرها من القنوات الموالية للإخوان المسلمين بفبركة حقائق جديدة حول هذا الحدث، وأن التليفزيون إذا قام بالتغطية فسوف يعطي لينك البث المباشر لجميع الفضائيات المصرية والعربية الخاصة، التي ترغب في النقل عن طريقه وذلك بشكل مجاني، إضافة إلى الوكالات والقنوات الأجنبية التي قامت بالفعل بإجراء اتصالات مع القطاع الاقتصادي ووكالة صوت القاهرة للحصول على موافقة رسمية بالنقل عن التليفزيون المصري حال البدء في فض الاعتصام.

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