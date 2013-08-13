إعدام مواطنين مسلمين بالصين على خلفية أحداث عنف في تركستان

كتب : الأناضول منذ 52 دقيقة

حكمت محكمة صينية بالإعدام على مواطنين من القومية الأيغورية المسلمة، التي تشكل أغلبية سكان إقليم تركستان الشرقية "شينجيانغ"، المحتل من قبل الصين.

وأوضحت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، أن محكمة في منطقة "كاشغر" حكمت بالإعدام على مواطنين من أبناء الأيغور، فيما حكمت على مواطن آخر بالسجن المؤبد، وبالحبس لمدة تسع سنوات على اثنين آخرين.

وأوضحت الوكالة أن الأحكام الصادرة جاءت على خلفية أحداث العنف التي شهدتها تركستان الشرقية "شينجيانغ" في 23 أبريل الماضي.

هذا وقتل 21 شخصا، نتيجة أعمال عنف نشبت في إقليم تركستان الشرقية "شينجيانغ" الذي يتمتع بحكم ذاتي أبريل الماضي، في أعقاب مداهمة ثلاثة موظفين حكوميين لأحد المنازل الواقعة في قضاء "باجو" التابع لمدينة "كاشغر" جنوب غرب الإقليم، وعثورهم فيه على مجموعة من الآلات الحادّة والثاقبة، وذلك بحسب ما نشره موقع "تيان شان" الصيني. وأضاف الموقع أن الموظفين الحكوميين قاموا بإعداد ضبط خاص بالآلات الحادة والثاقبة، التي ادعوا أنهم عثروا عليها في ذلك المنزل، ما دفع قوات الشرطة إلى الانتشار في المنطقة.

وفي الوقت التي تجنبت فيه وسائل الإعلام الصينية إعطاء تفاصيل عن مجريات الحادث، ادعت أن سكان المنزل المفتش، قاموا بقتل الموظفين الحكوميين الثلاثة ورجال الشرطة الذين حاولوا دخوله.

ونقلت وسائل الإعلام الصينية، أن 15 شرطياً وموظفاً حكومياً لقوا مصرعهم في الاشتباكات التي دارت في المنطقة، وأن 10 منهم ينتمون إلى قومية "الأيغور" التركية، التي تشكل أغلبية سكان الإقليم، فيما ينتمي ثلاثة إلى قومية "الهان" الصينية، واثنان إلى القومية "المغولية"، وأشارت إلى أن قوات الأمن من ناحيتها، استطاعت قتل 6 مسلحين شاركوا في ما وصفته بالـ "اعتداء"، فيما ألقت القبض على ثمانية آخرين.