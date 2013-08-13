الميرغني ينتقل إلى فريق عماني

أتم أحمد الميرغني لاعب وسط الزمالك انتقاله إلى فريق صور العماني بعد استغناء الفريق الأبيض عن خدماته.

ولم يقيد الجهاز الفني للزمالك الميرغني في قائمة الفريق الإفريقية.

وقال الميرغني لـFilGoal.com: "أسافر إلى عمان الساعة الثامنة مساء الثلاثاء بعد أن اتفقت مع الإدارة على التوقيع لمدة موسم مع الفريق".

وتابع "أشرف قاسم يدرب صور ولعب دور البطولة في إقناعي بالانتقال إلى هناك بعد رحيلي عن الزمالك، خاصة أن الظروف السياسة في مصر غير مطمئنة بشأن عودة الدوري".

وواصل مضيفا "أسعى للحصول على عروض خارجية أفضل أو حتى محلية بعد فترة لعبي مع صور، في انتظار أن تتحسن الأوضاع في مصر".

وكان الزمالك قد أعار الميرغني إلى التضامن الكويتي في يناير الماضي، قبل أن يرحل لاعب الوسط عن الفريق في الصيف.