تكاليف الرعاية الطبية لمريض السكر توازى قيمة شراء منزل خاص به

أظهر تقرير طبى نشر مؤخرا فى "المجلة الأمريكية للطب الوقائى" تضاعف تكاليف الرعاية الطبية التى يحتاجها مريض السكر فى السنوات القليلة الماضية لتفوق فى كثير من الأحيان عن إمكانات المادية فى ظل تنامى تكاليف الحياة المعيشية ليفوق إجمالى ما ينفقه المريض على المرض - والذى يختلف مابين الرجل والمرأة – ما يفوق قيمة شراء منزل كبير خاص به.

وفى محاولة لحساب تكاليف الرعاية الطبية والمعيشية لمريض السكر النوع الثانى ، عكف فريق من الباحثين "بمركز الوقاية ومكافحة الأمراض"الأمريكى على إنشاء نموذج محاكاة يمكن من خلاله تجميع التكاليف العلاجية للمرض ومضاعفته وتحليل الأعباء الاقتصادية الشاملة لهذا المرض الملقاة على عاتبق المريض فى عام كامل .

> وقد توصل الباحثون إلى أن متوسط إنفاق مريض السكر النوع الثانى يصل إلى 85 آلاف دولار على مدار حياته لتشمل العلاجات المنتظمة وإدارة المضاعفات .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الباحثون على أن مرحلة العمرية التى يصاب فيها الشخص بمرض السكر النوع الثانى قد تسهم بصورة كبيرة فى تحديد مستوى تكاليف الرعاية الطبية اللازمة له فعلى سبيل المثال إصابة الشخص بالمرض فى المرحلة العمرية ما بين 25 و 44 عاما ستستلزم إنفاقه ما يقرب من 124,700 ألف دولار تكاليف رعاية طبية مدى الحياة.

ومن ناحية أخرى ، لوحظ أن السيدات فى نفس المرحلة العمرية ستفوق الرعاية الطبية لهن بنحو 5 آلاف دولار عن المرضى من الرجال ليصل إجمالى تكاليف الرعاية الطبية لهن 130,800 ألف دولار على مدى حياتهم .

> ولا تشمل تكاليف الرعاية الطبية لمرض السكر النوع الثانى العلاجات الأساسية للمرض بل تشمل أيضا مضاعفات مثل أمراض الكلى والأعصاب والعين وأمراض القلب بالإضافة إلى حالات بتر الأطراف والسكتة الدماغية .