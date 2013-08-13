أستاذ ألمانى: العلاج بالخلايا الجذعية لا يزال بعيدا عن التطبيق العملى

قال أستاذ ألمانى إنه لا تزال هناك سنوات كثيرة أمام العلاج بالخلايا الجذعية قبل أن يصبح مستخدما بشكل واسع.

ويعلق الأطباء آمالا عريضة على هذا النوع من العلاج فى مداواة أمراض مستعصية على الطب الحديث.

وقال الأستاذ جوستاف شتاينهوف من كلية الطب بجامعة روستوك الألمانية اليوم الاثنين، إن هناك فى الوقت الحالى بعض الدراسات الميدانية عن العلاج بالخلايا الجذعية، ولكن لا تزال هناك الكثير من التساؤلات التى تتوالى بشأن هذا الأسلوب الجديد مع كل دراسة جديدة تتناول هذا العلاج.

ويشرف البروفيسور شتاينهوف على تنظيم المنتدى السنوى للجمعية الألمانية لأبحاث الخلايا الجذعية والذى يبدأ مطلع سبتمبر المقبل فى مدينة روستوك شمال ألمانيا.

كما يشرف الأستاذ الألمانى فى الوقت الحالى على دراسة يتم خلالها حقن عضلة القلب لدى المصابين باحتشاء عضلة القلب بخلايا جذعية مأخذوة من أجسامهم.