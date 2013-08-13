أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ ألمانى: العلاج بالخلايا الجذعية لا يزال بعيدا عن التطبيق العملى

Google+ Print
أستاذ ألمانى: العلاج بالخلايا الجذعية لا يزال بعيدا عن التطبيق العملى أستاذ ألمانى: العلاج بالخلايا الجذعية لا يزال بعيدا عن التطبيق العملى

قال أستاذ ألمانى إنه لا تزال هناك سنوات كثيرة أمام العلاج بالخلايا الجذعية قبل أن يصبح مستخدما بشكل واسع.

ويعلق الأطباء آمالا عريضة على هذا النوع من العلاج فى مداواة أمراض مستعصية على الطب الحديث.

وقال الأستاذ جوستاف شتاينهوف من كلية الطب بجامعة روستوك الألمانية اليوم الاثنين، إن هناك فى الوقت الحالى بعض الدراسات الميدانية عن العلاج بالخلايا الجذعية، ولكن لا تزال هناك الكثير من التساؤلات التى تتوالى بشأن هذا الأسلوب الجديد مع كل دراسة جديدة تتناول هذا العلاج.

ويشرف البروفيسور شتاينهوف على تنظيم المنتدى السنوى للجمعية الألمانية لأبحاث الخلايا الجذعية والذى يبدأ مطلع سبتمبر المقبل فى مدينة روستوك شمال ألمانيا.

كما يشرف الأستاذ الألمانى فى الوقت الحالى على دراسة يتم خلالها حقن عضلة القلب لدى المصابين باحتشاء عضلة القلب بخلايا جذعية مأخذوة من أجسامهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365