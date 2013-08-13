هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من لعب الأطفال المحتوية على الليزر

حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من ألعاب الأطفال التى تحتوى على أشعة الليزر ولو بنسبة ضئيلة، مؤكدة أن هذه الألعاب قد تسبب إصابات خطيرة ويمكن أن يصل الأمر إلى حد الإصابة بالعمى.

وأشارت الهيئة إلى وجود العديد من لعب الأطفال الشهيرة التى تحتوى على أشعة ليزر قوية يمكن أن تسبب ضررا دائما للعين.

وأوضحت الهيئة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، أن إصابات الليزر لا تؤذى عادة، لكن البصر قد يتدهور ببطء على مدار الوقت، مشيرة إلى أن هذه الإصابات يمكن ألا يلاحظها أحد لأيام وحتى لأسابيع، ويمكن أن تكون دائمة.

ووفقا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، يمكن لشعاع الليزر الذى يسلط مباشرة على العين أن يصيبها على الفور، لاسيما إذا كان قويا، موضحة أن القائمين على الشركات المنتجة لهذه الالعاب يروجون لها فى الغالب على أنها ألعاب عادية ليس بها أى خطورة، لكن يجب على الآباء توخى الحذر عند استخدام أطفالهم للألعاب الالكترونية.

وتوصى الهيئة بعدم تسليط مستخدمى هذه الألعاب لأشعة الليزر مباشرة على أى إنسان أوحيوان، مؤكدة أن الطاقة الضوئية المنبعثة من الليزر إلى العين تكون فى بعض الأحيان أكثر خطورة حتى من التحديق مباشرة فى الشمس.