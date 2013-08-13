طبيب جلدية: عند شراء واقى شمسى احذرى ألا يزيد معامل SPF عن 60%

يعتبر الحصول على طلة جميلة وبشرية نقية، هو حلم جميع النساء لذلك يلجأن إلى استخدام بعض المساحيق الجمالية التى تساعد على ذلك ولكن مع عوامل الجو والبيئة المحيطة، وخاصة فى فصل الصيف مع ارتفاع درجة حرارة الجو، يؤدى إلى اسمرار الجلد وإظهاره بشكل غير طبيعى، أو غير محبب لذا تلجأ الكثيرات إلى شراء الواقى الشمس لحماية البشرة، من الاسمرار أو التغييرات التى تطرأ على لونها.

فى البداية تقول الدكتورة جيهان مصطفى أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية انه يجب الحرص عد شراء اى منتجات تجميلية فيجب أولا وقبل اى شئ التأكد من إنها لا تحتوى على اى دهنيات آيا كان نوع المسحوق

أما عن استخدام الواقى الشمسى فيجب أن تحرصى على وجود عده مواصفات فيه، وأولها أن تحرص المرأة على أن يكون معامل هو (SPF) هو مقياس مدى فاعلية واقى الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، وينتشر النسبة spf)) بمعدلات عالية، ولكن يجب الحرص على أن يكون المعدل لا يقل عن 20% وإلا يزيد من 60% حسب الإحصائيات الأخيرة لعدد من خبراء التجميل العالميين.

كما يجب عليكى أولا التأكد من نوع بشرتك قبل شراء واقى (جافة أو دهنية أو مختلطة) وبناءا عليه اطلبى استشاره الصيدلى ليدلك على النوع المناسب لبشرتك ويفضل أن يكون طبيب جلدية مختص هو من قام بوصفه ويجب أن لا يحتوى على كحوليات أو مواد سامة أو مواد لدى البشرة حساسية منها.