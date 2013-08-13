9 سبتمبر الحكم فى منع سمير رجب وأسرته من التصرف فى أموالهم

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة ” 22 ” برئاسة المستشار محمود سعيد دسوقي وعضوية المستشارين محمد عليوة ونعمان إسحاق نعمان وبأمانة سر محمد سيد ووائل سيد .. الطلب الثاني الصادر من جهاز الكسب غير المشروع لمنع كل من الكاتب الصحفي سمير رجب رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر وزوجته فردوس عباس أحمد بدران وأولاده ريهام وأحمد ووائل ومحمد من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية أي كان نوعها .. لجلسة 9 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قراراً ثاني برقم 10 لسنة 2013 صادر من هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الجهاز بتاريخ 17 يوليو 2013 في الشكوي رقم 7 لسنة 2011 بمنع المذكورين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية أي كان نوعها .. في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من خلال تقارير وتحريات الجهات الرقابية التي أكدت تحقيق سمير رجب لثروة طائلة جراء استغلاله لنفوذ عمله كرئيس لمجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة صحفية قومية، على نحو يفوق دخله المشروع من عمله الوظيفي.