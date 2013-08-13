وصول جثماني مصريين لمنفذ السلوم لقيا مصرعهما في ليبيا

أعلنت مديرية أمن مطروح أنه ورد اليوم لقسم شرطة السلوم المحضر رقم “3″ أحوال إدارة شرطة منفذ السلوم البري بشأن وصول جثمان المواطن “مصطفي مقابل عبد القادر – 48 سنة – عامل” ، مقيم ملوي المنيا ويرافق الجثمان “صلاح محمد عبد القادر” نجل عم المتوفى و مقيم بذات العنوان ، وبسؤاله أقر أن الوفاة حدثت بتاريخ 11/8/2012 نتيجة إصابة المتوفى بطلق ناري من بعض الأشخاص الليبيين بمنطقة البيضاء – بليبيا .

كما ورد لقسم شرطة السلوم محضر بشأن وصول جثمان المواطن “أحمد حسين السيد عبد اللطيف – 23 سنة – عامل” ، مقيم بمغاغة بالمنيا ، و يرافق الجثمان علاء السيد عبد اللطيف نجل شقيق المتوفي ، مقيم بذات العنوان ، و بسؤاله قرر أن الوفاة حدثت بتاريخ 10/8/2013 ، إثر اصطدام سيارة بالمتوفى حال عبوره الطريق بمنطقة بنغازي بليبيا مما أدي إلي إصابته ووفاته عقب نقله إلي المستشفي ولا يشتبه في وفاته جنائيًا.

أعيد قيد المحضر برقم 574 لسنة 2013 إداري السلوم ، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.

ووردت تحريات مباحث منفذ السلوم البري تفيد بعدم التوصل لمعرفة حقيقة الواقعة نظراً لوقوعها خارج نطاق الإختصاص بالأراضي الليبية .