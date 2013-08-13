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سرقة 420 مليون جنيه سودانى فى سطو على مصرف بالخرطوم

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سرقة 420 مليون جنيه سودانى فى سطو على مصرف بالخرطوم سرقة 420 مليون جنيه سودانى فى سطو على مصرف بالخرطوم

سطا مجهولون على أحد المصارف بشارع البرلمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، واستولوا على 420 مليون جنيه سودانى وعملات أخرى، ولاذوا بالفرار.

ونقلت صحيفة"الخرطوم" الصادرة اليوم الثلاثاء عن مصادر شرطية قولها، أنهم تلقوا بلاغا بالحادث يفيد قيام مجهولين بتنفيذ عملية "سطو ليلية" على صرافة "هات"، وتمكنوا من سرقة مبلغ 420 مليون جنية سودانى، و 205 درهم أماراتى، و 400 ريال قطرى، و 325 يورو.

وأفادت المصادر، انه تم الانتقال لموقع الحادث ورفع البصمات، حيث تبين عدم وجود كسر بأبواب البنك، وأن اللصوص استخدموا نسخة من المفتاح الأصلى للبنك لتنفيذ عملية السرقة.
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