من هم الأطفال الأكثر دلالاً وثراء في العالم؟

عشق نجوم هوليوود للوشوم يصل إلى حدّ الهوس في بعض الأحيان، فلا يتوقفون عند رسم أو لغة،...

ولد مصطلح الابتسامة الهوليووديّة من هوليوود بالطبع، إذ عند النظر إلى معظم نجمات العال...

الانفصال لا يعني نهاية علاقة ما، مثلما أثبت مشاهير هوليوود؛ فهناك العديد من الثنائيّا...

في حين بدأ العديد من المغنين مسيرتهم من القاع، هناك بعض النجوم المحظوظون الذين ولدوا ...

يُقال إنّ الشهرة تفضّل الشباب ... فإذا كنت تشكّ في ذلك، فبمجرد إلقاء نظرة على أسماء ا...

اشتهروا كممثلين، وسطعت أسماؤهم في سماء هوليوود، بسبب مواهبهم التمثيليّة. لكننا ما لا ...

شكّل خبر اسئتصال الممثلة "Angelina Jolie" ثدييها صدمة للعالم، في الوقت الذي ألهمت الن...

أجرى أحد المواقع العالميّة دراسة حديثة لتحديد قائمة المشاهير الأكثر نشاطاً وتأثيراً ع...

يبدو أنّ الموهبة في هوليوود تأتي في بعض الأحيان عن طريقة الوراثة، فكثير منّا لا يعلم ...