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عودة «الاعتداء على الأطباء» بمستشفيات 3 محافظات

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عودة «الاعتداء على الأطباء» بمستشفيات 3 محافظات عودة «الاعتداء على الأطباء» بمستشفيات 3 محافظات

كتب : حسن صالح وكرم القرشى ومروة مرسى الثلاثاء 13-08-2013 10:08

من جديد، عادت ظاهرة الاعتداء على الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات، حيث أغلق أطباء الامتياز بكلية طب جامعة الإسكندرية أقسام المستشفى احتجاجاً على عدم تأمينهم، واعتداء أهالى المرضى عليهم، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة، لمطالبة الدكتور أشرف سعد جلال، عميد الكلية، بتأمين مستشفيات الجامعة وتعيين أفراد أمن. وفى القليوبية، سيطرت مباحث شبرا الخيمة على مشاجرة بمستشفى النيل، بعد تعدى 4 أشخاص بالسب والضرب على طاقم التمريض والأطباء، فيما أغلق الأطباء مستشفى بلطيم المركزى بكفر الشيخ أمام الجمهور، بعد اعتداء بعض أهالى المرضى عليهم وتحطيم واجهة المستشفى. واتهم صبحى عرفة، أحد أهالى بلطيم، إدارة المستشفى بتعمد إيقاف العمل، لأن مديرها فوزى السنهورى ونائبه وليد خشبة ينتميان لتنظيم الإخوان.

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