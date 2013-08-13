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آسيانا تعرض عشرة آلاف دولار على كل ناج من حادث تحطم طائرتها فى يوليو الماضى

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آسيانا تعرض عشرة آلاف دولار على كل ناج من حادث تحطم طائرتها فى يوليو الماضى آسيانا تعرض عشرة آلاف دولار على كل ناج من حادث تحطم طائرتها فى يوليو الماضى

عرضت شركة آسيانا آيرلاينز عشرة آلاف دولار على كل من ركابها المائتين والثمانية والثمانين الذين نجوا من طائرتها التى تحطمت أثناء الهبوط فى سان فرانسيسكو الشهر الماضى.

وقالت الناطقة باسم أسيانا لى هيومين، اليوم الثلاثاء، إن هذا المبلغ لا يمثل تسوية، ولا يمنع قبوله الركاب من مقاضاة شركة الطيران.

وقالت لى "بغض النظر عن درجة الإصابة، نقدم عشرة آلاف دولار لكل واحد...هناك حالات قد تنطوى على حاجة ماسة إلى هذا المال وقد يخفف ذلك المتاعب".

كانت طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة آسيانا قد هبطت قبل وصولها إلى المدرج فى السادس من يوليو الماضى، ما أسفر عن مقتل ثلاثة ركاب وإصابة العشرات. وكان على متن الرحلة 307 أشخاص، بينهم 291 راكبا.

وقالت لى، إن أسيانا دفعت بالفعل أموالا لأسر الركاب الثلاثة الذين لقوا حتفهم. لكنها لم تكن تعرف حجم المبلغ المدفوع.

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مصر 365