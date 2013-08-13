القبض على مسئول “أخوان أون لاين” بسوهاج بتهمة تحريض الشرطة على الإضراب

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة ثان سوهاج يفيد ورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عاصم عبدالوهاب محمد 34 عاما مدرس بمدرسة الدعوة الإسلامية التابعة لجمعية الصحابة والمسئول عن صفحة أخوان سوهاج ويقيم شارع حمزة دائرة قسم ثان سوهاج .

ومصطفى فتحى محمد عبداللاه 39 عاما مدرس بمدرسة الدعوة الإسلامية وأحد مسئولى صفحة أخوان سوهاج وموقع أخوان اون لاين ويقيم 12 شارع الكرنك دائرة قسم ثان سوهاج ببث بعض الأخبار والفيديوهات التى تحرض أفراد الشرطة على الإضراب عن العمل وإغلاق الأقسام والمراكز وتعطيل سير العمل .

تم إستهداف منزل المذكورين بعد إستئذان النيابة العامة وتبين عدم تواجد الأول بمسكنه وجارى ضبطه بينما تم ضبط الثانى بمنزله وبحوزته كيسة جهاز كمبيوتر أستخدمها فى إرتكاب الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.