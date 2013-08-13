بان كي مون في باكستان للمشاركة في احتفالات يوم الاستقلال الوطني

كتب : الأناضول منذ 38 دقيقة

وصل إلى "إسلام أباد" اليوم، أمين عام الأمم المتحدة "بان كي مون"، في زيارة رسمية لباكستان للمشاركة في احتفالات يوم الاستقلال الباكستاني.

وأفاد مساعد الناطق باسم الأمين العام "أدواردو دل بويي"، أن "مون" سيلتقى خلال الزيارة الرئيس الباكستاني، ورئيس الوزراء، وعدد من قادة الجيش، إضافة إلى رئيس إدارة الكوارث الوطنية، للتباحث في آخر تأثيرات الرياح الموسمية التي تضرب باكستان.

وأوضح بويي أن "مون" سيشارك احتفالات باكستان بعيدها الوطني، مبيناً أنها أكبر دولة تشارك في قوات حفظ السلام الدولية من حيث عدد الجنود.