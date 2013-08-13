"مرور أبوظبي" تضبط 21962 مركبة لعدم صلاحية الإطارات في 6 شهور

ضبطت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي نحو 21962 مركبة تمت مخالفتها، لعدم صلاحية الإطارات خلال النصف الأول من العام الجاري 2013 ، على الرغم من مخاطر استخدامها مما يؤدي إلى حوادث مرورية جسيمة بسبب انفجارها، وينتج عنها وفيات وإصابات بليغة .

ودعا العقيد حمد ناصر البلوشي، مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، قائدي المركبات في إطار البرامج التوعية لحملة "صيف بلا حوادث"، التي أطلقتها وزارة الداخلية، إلى الحد من الحوادث المرورية وأولوية القيادة العامة لشرطة أبوظبي لجعل الطرق أكثر أماناً، واستراتيجية السلامة المرورية للمديرية إلى التأكد من سلامة إطارات مركباتهم وتبديلها في حال وجود أي تآكل وتلف في سطح الإطار، وذلك لتفادي حوادث انفجار الإطارات؛ وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

وشدد البلوشي على ضرورة فحص إطارات المركبات، والإطار الاحتياطي في المركبة وضغط الهواء باستخدام جهاز قياس ضغط الهواء، والتأكد من عدم وجود أي تلف بالإطارات الرئيسية والاحتياطي ، منوها بأن القيادة بسرعات كبيرة ومعامل احتكاك الإطار بالطريق ترفع من درجة حرارة الإطارات وبالتالي سرعة تلفها أو انفجارها.

وحث السائقين على التأكد من مطابقة الإطارات للمواصفات قبل شرائها، وعدم الاعتماد على شكلها الظاهري والتأكد من تناسبها مع سرعة السيارة، وحذر قائدي المركبات الذين يستخدمون إطارات غير صالحة من أن استخدامها مخالفة تصل عقوبتها إلى حجز المركبة لمدة أسبوع وفرض غرامة مالية قيمتها 200 درهم.

وحذر قائدي المركبات على الطرق الداخلية والخارجية الذين يستبدلون إطارات مركباتهم التالفة من تركها على الطرق بعد استبدالها، مما يتسبب في تشكيل عوائق على الطريق قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية بسبب محاولة قائدي المركبات؛ خصوصاً على الطرق السريعة تفاديها.

>