نصائح Julia Roberts لشعر بتموَّجات عريضة

تتميَّز تسريحة التموّجات الواسعة بالرقَّة والأنوثة، إضافةً إلى أنَّها تُعتبر من أكثر صيحات الشَّعر انتشاراً بين نجمات ومشاهير هوليوود، منذ الموسم الماضي.

وتعتمد هذه التسريحة على التموّجات الطبيعيَّة للشَّعر الصحيّ المموّج، فكيف تحصلين على شعر سلسٍ ومموّج؟

إليكِ نصائح Julia Roberts لتحقيق هذا الأمر:

1. بدايةً، حتى تحصلي على شعر مموّج وسلس، عليكِ أن تتأكَّدي من أنَّ شعرك صحيّ وقويّ، فالشَّعر غير الصحيّ لا يمكنه أن يقدِّم لكِ شكل التموّجات الطبيعيَّة الواسعة.

2. تجنَّبي الإكثار من العلاجات الكيميائيَّة للشَّعر، فهي تضعف الشَّعر وتجعله مجهداً.

3. قومي بتمشيط شعرك جيداً قبل غسله، فتمشيط الشَّعر وهو مبلل بعد غسله قد يضعف الشَّعر.

4. اغسلي شعرك جيداً بعد استخدام الشامبو وحمامات الكريم، حتى تحصلي على اللمعة المطلوبة.



وحتى تحصلي على تسريحة التموّجات العريضة، اتبعي الخطوات التالية:

1. اصنعي حمّاماً دافئاً لشعرك مكوَّناً من صفار بيضة، مع ربع كوب من المايونيز، ودلِّكي شعرك به قليلاً، ثمّ لفّيه بمنشفه رطبة، واتركيه لمدَّة ربع ساعة، ثمّ اشطفيه بالماء البارد.

2. مشّطي شعرك، ثمّ افصلي خصلاته بواسطة مشط مدبّب الرأس.

3. ثمّ ابدئي بلفّ كلّ خصلة من خصلات الشَّعر بواسطة لفافة الشَّعر، مع مراعاة ألا يكون الشَّعر مشدوداً على اللفافة.

4. يُفضَّل أن تقومي باختيار لفافات الشَّعر الكبيرة حتى تحصلي على خصلات واسعة أكثر نعومة، فاللفافات الصَّغيرة ستجعل شعرك مجعداً وليس مموّجاً.

5. يمكنكِ أن تقومي بتوجيه هواء مجفف الشَّعر البارد على خصلات شعرك، مع تجنُّب استخدام الهواء السَّاخن حتى لا تعرِّضي شعرك للتلف.