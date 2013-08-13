باربي حقيقية من لحم ودم!

لكلّ واحدة منّا دميتها "الباربي" الخاصّة التي أعجبت بها، من أيّام الطفولة ، ولا تزال تحتفظ بها حتّى اليوم، لما لهذه الدمية من جمال رائع وإطلالة جذّابة وجسم رشيق؛ فـ"الباربي" سرقت قلوب الجميع إلى درجة أنّ الفتيان احتفظوا بواحدة منها في الصغر.

وممّا لا شكّ فيه أنّ هذه الدمية كانت غالية الثمن، ومرغوبة كثيراً، حيث كنّا ولا نزال نجد اكسسوارات على الموضة لها وثياباً وفساتين لا تُعدّ ولا تُحصى.

فهل كنت من محبّات الباربي؟ وما ردة فعلك إذا أخبرناك أنّ الباربي هي امرأة حقيقيّة لا يُمكن تفريقها عن الدمية، إذ أخذت صور الفتاة الروسيّة أنجيليكا كينوفا نسبة متابعة عالية على شبكة الإنترنت، لما تتمتّع به من ملامح تُشبه الدمية "باربي" الحقيقيّة الأشهر في العالم. وأكّدت كينوفا أنّها لم تخضع لأية عمليّة تجميل، ولم تستخدم مستحضرات تجميل خاصّة، بل هي ملامحها الطبيعيّة.

وتمتلك الروسية الشابة عينين جميلتين واسعتين وشعراً أشقر طويلاً وخصراً نحيفاً، وهو ما جعلها تبدو وكأنّها "باربي" الحقيقية.

شاهدي صورها، وشاركينا رأيك بهذا الموضوع؟