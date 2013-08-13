ضبط معتدين على أشجار غابة سقام

قايد آل جعرة (نجران)

ضبطت دورية الأمن والمراقبة لأمانة منطقة نجران عددا من الأشخاص أثناء قيامهم بقطع أشجار معمرة داخل متنزه الملك فهد في غابة سقام جنوب مدينة نجران.وأوضح مدير إدارة الأمن والمراقبة في أمانة نجران عبدالعلي المكرمي أنه تم تخصيص دورية داخل الجزء الطبيعي والذي يقع في الجزءين الجنوبي والغربي بحديقة الملك فهد بغابة سقام لضبط المخالفين مباشرة حفاظا على المتنزه، حيث تمكنت الدورية من ضبط عدة أشخاص أثناء قطع الأشجار المعمرة بالغابة الطبيعية وتسليمهم للجهات المختصة بسبب التعدي على البيئة وعدم الشعور بالمسؤولية للبيئة المحافظة عليها.وقال المكرمي إن إدارة الأمن والمراقبة بأمانة نجران نظمت حملة لضبط المحتطبين والقضاء على ظاهرة الاحتطاب الجائر للحفاظ على الجزء الطبيعي من المتنزه والذي سوف ينال تطويرا داخل الغابة الطبيعية تشمل مسارات وإنارة وسفلتة ومسطحات خضراء وجلسات تتناسب مع بيئة المكان بجانب التطوير الحديث بالجزء الشمالي والشرقي بالحديقة.