«سوق الحمام» يفتح أبوابه بارتفاع الأسعار في أبو عريش

خالد شريفي (جازان)
عادت الحركة الشرائية إلى وضعها الطبيعي في سوق الحمام والحيوانات الداجنة في أبوعريش بعد توقف تام طيلة أيام شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، لتعود الحركة الاعتيادية مجدداً من قبل مربيي الحمام والدجاج والبط والأرانب.وقد صاحب العودة زيادة في أسعار الأصناف، فالحمام ما زال يتصدر قوائم العرض والطلب وأسعاره تتفاوت بين 40 ريالا و350 ريالا بزيادة 10% فيما وصل سعر الزوج من الأرانب إلى 250 ريالا فيما الدجاج بين 30 و50 ريالا فيما وصل سعر البط 70 ريالا.ويعتبر البائع أحمد علي زيادة الأسعار طبيعية بعد فترة التوقف الطويلة في شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر المبارك ولكنها زيادة طفيفة ولم تؤثر على حركة البيع والشراء.أما البائع عبدالله سالم فقد طالب البلدية بتخصيص سوق خاص لبيع الطيور والحيوانات الداجنة أسوة بالعديد من المناطق، مؤكداً أن السوق يشهد حركة شرائية كبيرة جداً وسيسهم تخصيص موقع لهم بتخفيف الزحام عن السوق الأوسط في أبو عريش وكذلك سيعمل على تنظيم حركة البيع والشراء بالإضافة إلى أن إيجاد سوق متخصص سيعمل على المحافظة على صحة الطيور والحيوانات بدلاً من عرضها بشكل عشوائي في الشمس وأماكن بيع الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المحافظة على برامج الإصحاح البيئي التي ينشدها الجميع، متمنياً تحقيق حلمهم في القريب العاجل.