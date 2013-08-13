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السبكي يراهن على هيفا وهبي في السينما المصرية

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السبكي يراهن على هيفا وهبي في السينما المصرية السبكي يراهن على هيفا وهبي في السينما المصرية

أكد المنتج أحمد السبكي أنّ الفنانة هيفا وهبي قامت بتوقيع عقد فيلم جديد معه منذ فترة، إلى أنّ العمل لن يتم تصويره حالياً.
وأشار في تصريحاته لـ"سيدتي نت" أنّه سيقدّم هيفا بشكل جديد ومختلف تماماً، وقال إنّه يراهن عليها في هذه التجربة الذي رفض الإفصاح عن تفاصيلها، خاصّةً وأنّه لم يختر الفنانين الذين سيشاركونها الفيلم.
وعن سبب تأجيل الفيلم قال إنّ الظروف التي مرّت بها ، بالإضافة إلى انشغال هيفا بتصوير مسلسلها "مولد وصاحبه غايب"، أدّى إلى التأجيل موضحاً أنّ الفنانة ياسمين عبد العزيز وقّعت معه أيضاً عقد فيلم وسيبدأ تصويره قريباً.
الجدير ذكره أنّ هيفا لها تجربة سينمائية واحدة في مصر هي "دكان شحاتة"، مع محمد كريم وعمرو سعد وإخراج خالد يوسف.

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سيدتي

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