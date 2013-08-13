اكتئاب سمية الخشاب بسبب فشل مسلسلها

علمت "سيدتي نت" أنّ الفنّانة سمية الخشاب، تعيش في حالة اكتئاب وتحاول والدتها إخراجها منها.

وتعود حالة سمية إلى الفشل الذي حالف مسلسلها الأخير "ميراث الريح"، والذي لم يحقق أي نجاح سواء على المستوى النقدي أو الجماهيري، حيث أنّ نسبة مشاهدته تقريبا كانت منعدمة.

وعلمنا أيضا أنّ هناك مشادّة حصلت بين سميّة ومنتج مسلسلها محمد فوزي، لعدم تسويقه المسلسل بشكل جيد، وهو ما يشاركها به كل العاملين في المسلسل.

سمية أكدت للمقربين منها أنّ العمل جيد وفي حال إعادة عرضه على القنوات الفضائية، فاحتمال كبير أن يحقّق نجاحاً ويعوّض الفشل الذي لاحقه، مستشهدة بالنجاح الكبير الذي سبق وحققه مسلسلها "الحقيقة والسراب" قبل سنوات، إثر عرضه بعد رمضان.