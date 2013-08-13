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Adele و David Beckham في فيلم سينمائيّ

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Adele و David Beckham في فيلم سينمائيّ Adele و David Beckham في فيلم سينمائيّ

بعد أن دخلت التاريخ بتربّعها على عرش الغناء في فترة قصيرة جداً وحصولها على جائزة أوسكار عن فئة أفضل أغنية فيلم، تفكّر المغنية البريطانيّة Adele في الانطلاق في عالم التمثيل، عبر أوّل عمل سينمائيّ، في فيلم الجاسوسيّة "The Secret Service".

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية أنّ Adele تجري محادثات لتؤدّي دور الشريرة في فيلم تجسّس جديد، من إخراج مخرج "أكس مان" Matthew Vaughn، فيما يُتوقّع مشاركة لاعب كرة القدم David Beckham.

وقالت تلك الوسائل إنّ " Adele هي بالضبط الشخص الذي يبحث عنه ماثيو".

يُشار إلى أنّ Adele أطلّت بدور صغير في مسلسل "Ugly Betty"، عام 2009.

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سيدتي