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جلنار يفتتح سلسلة مطاعم في دبي والعراق قريباً

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جلنار يفتتح سلسلة مطاعم في دبي والعراق قريباً جلنار يفتتح سلسلة مطاعم في دبي والعراق قريباً

فاجأ الممثل التركي الوسيم تولجاهان سايشمان الشهير بجلنار في مسلسل "ليلى"، الأوساط التركية بقراره المفاجىء بدخول مجال التجارة والأعمال مع شركة تجارية تركية معروفة تديرها سيدة الأعمال رنا أكيلديز، التي أرادت استغلال شعبية النجم في العالم العربي ودول البلقان عبر افتتاحه سلسلة مطاعم مميزة لها فروع ناجحة في تركيا.
ومتوقع لهذه الفروع الجديدة النجاح ذاته في الخارج، وربما يطلق على هذه الفروع إسمه، وسيفتتح تولجاهان أول فرع من هذه المطاعم في إمارة دبي ثم العراق ثم أذربيجان.
وربما يصطحب حبيبته سيلين سويدر معه في جولته هذه، خاصةً وإنهما الآن يستمتعان معاً بإجازة صيفية خاصة قبل ارتباطهما بتصوير مسلسل تلفزيوني جديد، يفرض عليهما عدم السفر إلى الخارج.

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سيدتي