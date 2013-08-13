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“تمرد” ترحب بتعيين حفيد مرشد الإخوان السابق محافظًا للمنوفية

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“تمرد” ترحب بتعيين حفيد مرشد الإخوان السابق محافظًا للمنوفية “تمرد” ترحب بتعيين حفيد مرشد الإخوان السابق محافظًا للمنوفية

حركة تمرد

قالت حركة تمرد بالمنوفية فى بيان لها اليوم أنها ترحب بتولى ياسر الهضيبى محافظًا للمنوفية وأكدت الحركة على إنها على استعداد تام للتعاون مع المحافظ الجديد ومد يد العون للمرور بالمرحلة الجديدة.

وأضافت الحركة إنها تلقت إتصالات من أعضاء بجماعة الإخوان لتنظيم مسيرات رفض المحافظ الجديد ، وأن الحركة رفضت هذه الدعوات التى تسعى لتعطيل المرحلة الانتقالية وإعاقة خارطة الطريق.

وأكدت الحركة أن ما يفعله الإخوان ما هو إلا وقوف ضد تيار الشعب المصرى الحر بعد أن قرر أن يختار التغيير بيده ،  وطالبت الحركة الأجهزة الأمنية بالتصدي بكل حزم تجاه أى أعمال تخريبية تصدر من الجماعة الإرهابية .

يذكر أن الدكتور ياسر الهضيبى يعمل أستاذ بالقانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس ومساعد رئيس حزب الوفد وحفيد المستشار حسن الهضيبى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الأسبق ، كما مثّل الحزب الوطنى المنحل كمرشحًا لعضوية مجلس الشعب 2010 علي مقعد الفئات منفردًا بالدائرة التاسعة بشبين القناطر وكان عضو الجبهة الشعبية لتأييد جمال مبارك.

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