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وفاة طفل وإصابة أسرته فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

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وفاة طفل وإصابة أسرته فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد وفاة طفل وإصابة أسرته فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

لقى طفل مصرعه فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل وأصيب 3 آخرون من أسرة واحدة على طريق الداخلة غرب الموهوب بالوادى الجديد، وذلك بسبب السرعة الزائدة، مما أدى لانقلاب السيارة، ووفاة الطفل، وإصابة باقى ركاب السيارة بإصابات متنوعة، حيث انتقلت سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالتهم، وتحرر محضر بالحادث، وتمت إحالته للنيابة التى تباشر التحقيق.

كان اللواء أحمد سليمان مدير أمن المحافظة، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، مما أسفر عن وفاة الطفل أحمد.ح.ف، 13 عاما، وإصابة شقيقته ناريمان ووالدته عفاف.إ ووالده ح.ف بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين لمستشفى الداخلة المركزى، وإحالة الطفل إلى مستشفى أسيوط الجامعى، والذى لقى مصرعه نتيجة خطورة إصابته، وتحرر محضر بالحادث، وتمت إحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365