"تغيير": محافظ الإسكندرية الجديد استنساخ للماضى البغيض

صدرت حركة تغيير بالإسكندرية، بيانا اليوم الثلاثاء، أعلنت من خلاله رفضها ترشيح الكيميائى محمود نظيم محافظًا للإسكندرية، وتأكيدها على أن هذا الاختيار جاء مخيبا لآمال المواطنين الذين ثاروا من أجل القضاء على الفساد والمحسوبية لتطل علينا من جديد بوجهها القبيح.

وهدد إيهاب القسطاوى، منسق حركة تغيير بالإسكندرية، بتصعيد المواقف حتى لو اقتضى الامر لمنع محافظ الإسكندرية الجديد وروؤساء الأحياء من الدخول لمباشرة أعمالهم، على حد قوله، احتجاجا على التعيينات التى أتت بفاسدين من رموز الحزب الوطنى المنحل على رأس المحافظات.

شدد البيان، أن هناك حالة غليان بين صفوف المواطنين بسبب هذا الأمر وأن القيادة السياسية لم تحسن الأختيار فى هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التى تمر بها مصر، وهى نفس أخطاء "شرف" وحكومته، لافتاً إلى أن النظر إلى أن هناك إجماعا على رفض حركة المحافظين ومن ثم الأحياء، وهناك تحركات فعلية بين صفوف القوى السياسية بالإسكندرية لاتخاذ موقف موحد، فلن يسمح لهم بمباشرة أعمالهم وستعود المظاهرات والاعتصامات بقوة ضد وزير التنمية المحلية ومن عينهم حتى يرحلوا.