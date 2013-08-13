صحيفة روسية: "أوباما" يلحق ضررا بـ"بوتين" ما يدفعه إلى الوقوف بقوة ضد واشنطن

كتب : أ ش أ منذ 8 دقائق

قالت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، الصادرة اليوم، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ألحق ضرارا جسيما بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، من خلال إلغاء زيارته إلى موسكو لعقد اجتماع قمة روسية أمريكية.

وذكرت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، "أن أوباما لم يكتف فقط بإعلان قراره، بل غبن بوتين، إذ قال إن بوتين يشبه التلميذ الضجر" حسب الصحيفة.

ورأت الصحيفة أن قرار أوباما يعني أنه بات من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع بوتين، لذا لا داعي لإجراء محادثات معه، مضيفة أن بوتين لن ينسى الغبن الذي أوقعه به أوباما، وسيستمر غالبا في الوقوف ضد الولايات المتحدة بقدر المستطاع.