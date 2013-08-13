«كهرباء دبي» تستبدل 5200 وحدة إنارة لتحسين كفاءتها

استبدلت هيئة كهرباء ومياه دبي 5200 وحدة إنارة في مبانيها القائمة مثل محطات إنتاج وتحويل الطاقة والمكاتب وخلافه بتكلفة تبلغ حوالي 5 ملايين درهم، حيث تم الاستبدال بوحدات إنارة عالية الكفاءة. ومما يجدر ذكره بأن الهيئة منذ عام 2011 أنشات كافة مبانيها الجديدة مطابقة لمواصفات واشتراطات المباني الخضراء المعتمدة في الإمارة، وتوّجها مبنى الهيئة المستدام في القوز، والذي يعد أول مبنى حكومي مستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكبر مبنى حكومي في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء محققاً 98 نقطة، وفق مقياس مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة LEED NC للتقييم والذي يشتمل على 110 نقاط، وذلك تماشيا مع مبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله وضمن سعي هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق خفض الطلب على الطاقة من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتماشيا مع مواصفات ومقاييس المباني الخضراء.

كما قامت الهيئة بدراسة مستفيضة لعدد من مبانيها والمكاتب الخاصة بها مثل المكتب الرئيسي وأم الرمول والوصل والحضيبة وبرج نهار ومبنى الإدارة في محطات (L) و(G) لإدخال التعديلات الممكنة عليها لتتوافق مع معايير المباني الخضراء قدر الإمكان بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 16 مليون درهم سيتم رصدها لعام 2014، كما تقوم الهيئة بمساعدة المشتركين خاصة كبار المستهلكين عن طريق زيارات ميدانية لاستكشاف فرص ترشيد الاستهلاك وتقديم المشورة لهم.

خطة استراتيجية

وقال سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية وخطة دبي المتكاملة للطاقة 2030 بتخفيض الطلب على الكهرباء والمياه عن طريق ترشيد الاستهلاك في الإمارة وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، وانطلاقاً من قيمنا المؤسسية الراسخة والتزامنا المستمر بمسؤوليتنا المجتمعية كوننا مؤسسة مستدامة على مستوى عالمي، يتوجب علينا المحافظة على مواردنا الطبيعية من خلال تشجيع الترشيد في الاستهلاك وتعزيز الشعور بالمسؤولية فيما يتعلق بكيفية الاستخدام الرشيد لموارد المياه والكهرباء والمحافظة عليها للأجيال القادمة.

أضاف: "تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي للمتعاملين خدمة مراجعة كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه في مبانيهم والتي تتضمن فحص نظم الإضاءة والتكييف والمياه بهدف البحث عن فرص ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك وتقديم التوصيات بالإجراءات اللازمة لتحقيق الفرص في هذه المباني. وفي المرحلة الثانية ستقوم الهيئة بمراقبة استهلاك المباني التى تم مراجعة كفاءة الاستهلاك فيها، وذلك للتحقق من تنفيذ المتعاملين للإجراءات الموصى بها لترشيد الاستهلاك".