«الهوية» تسلم الجائزة للفائزة الرابعة في المسابقة الرمضانية

سلمت هيئة الإمارات للهوية، حنان محمد أماني المقيمة في دبي جائزة الأسبوع الرابع من المسابقة الثقافية الرمضانية، وهي عبارة عن جهاز "سامسونغ نوت 2".

وقام عبدالله المازم الموظف في مركز الراشدية للتسجيل بتسليم الجائزة لأبناء الفائزة بالنيابة عن والدتهم، وذلك في مقر المركز في دبي.

وفازت حنان عن طريق سحب بالقرعة، شمل أكثر من 3000 مشترك، قدموا الإجابة الصحيحة على سؤال المسابقة، وهو "في أي عام تأسست هيئة الإمارات للهوية؟" والذي كانت إجابته الصحيحة "عام 2004".

وتطرحُ هيئة الإمارات للهوية، سؤالاً باللغتين العربية والإنجليزية على موقعها الإلكتروني، وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، وذلك في إطار مسابقة شهرية، توفر الفرصة للمشاركين فيها لربح جهاز "سامسونغ نوت 2".