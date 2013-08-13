الأمم المتحدة:150 ألف منكوب بسبب الفيضانات فى السودان

قضى 20 شخصا حتفهم فى منطقة الخرطوم بسبب فيضانات تجتاح السودان منذ بداية أغسطس كما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، فيما أعلنت الأمم المتحدة عن 150 ألف منكوب فى المناطق المتضررة. وأشارت الوكالة نقلا عن السلطات المحلية إلى 240 جريحا فى منطقة الخرطوم.

وكانت إذاعة إم درمان الرسمية أفادت الأحد عن مقتل 36 شخصا فى ولاية النيل بشمال الخرطوم.

وأكدت الأمم المتحدة أن عدد المنكوبين بلغ 150 ألف شخص الاثنين وتتوقع ازدياد هذا العدد.

ويتواجد أكثر من نصف المنكوبين أى قرابة 84 ألف شخص فى ضواحى العاصمة الخرطوم، كما أكد مكتب تنسيق العمليات الإنسانية فى الأمم المتحدة.

وأكدت مجموعة من الشباب المتطوعين أطلقت مبادرة باسم "نفير" إنها وجدت 150 عائلة عالقة فى منطقة النزيلة القريبة من الخرطوم. وبحسب "نفير" فإن العديد من الأشخاص فقدوا منازلهم وباتوا ينامون فى العراء.

وقال مكتب تنسيق العمليات الإنسانية فى الأمم المتحدة فى بيان أنه "يتوقع هطول أمطار جديدة فى الأيام المقبلة وأن تقديرات عدد الأشخاص المنكوبين قد تزيد أن استمر المطر وأن توافرت معلومات جديدة".

ويستند المكتب فى تقديراته الأخيرة على معلومات حصل عليها من الهلال الأحمر ومن وكالات أخرى بعد هطول الأمطار الغزيرة الجمعة.

وتشير التقديرات الأولية لمكتب التنسيق إلى أن الأمطار الغزيرة والفيضانات ألحقت منذ الأول من أغسطس أضرارا بـ26 آلف مسكن.

وقدمت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية خيما وأغطية ومياه صالحة للشرب لمساعدة المنكوبين بحسب تنسيق العمليات الإنسانية.

وهذه أسوأ فيضانات تشهدها العاصمة السودانية منذ سنوات لكن مناطق ريفية من البلاد تعرضت أيضا بين يونيو وأكتوبر 2012 لفيضانات أسفرت عن 270 ألف منكوب وألحقت أضرارا بـ36 ألف مسكن بحسب أرقام الأمم المتحدة.